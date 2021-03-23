Співак Дан Балан, екс-тренер з "Голосу країни", змусив публіку оторопіти - змінився не в кращу сторону

Як передає Politeka.net, фанати 42-річного артиста злили в Instagram його останні фото. За словами авторів поста, кадри були зроблені під час закритого концерту Балана в Києві 20 березня.

На знімку молдавський співак постав у шкіряному піджаку й чорній футболці з принтом. Неозброєним оком помітно, як Дан змарнів та сильно схуд. Публіка тут же кинулася обговорювати його зовнішність. Можливо, артист просто втомився після виступу, а можливо, ще більше закрутив гайки в своєму раціоні. Як відомо, Балан зовсім відмовився від вживання м'яса, віддаючи перевагу фруктам і овочам.

Як би там не було, фанати не на жарт переймаються:

"Схуд чи що? Запрацювався зовсім..."

"Погано став виглядати, це правда, здає Дан..." - "звучить як вирок) Так чи інакше час йде. Однак для чоловіка ці зміни не так страшні. Головне, що харизма при ньому. Він добре виглядає, просто худорба йому не личить, та й міг бути втомленим на момент, коли було зроблено фото"

"Схуд, я читала він раніше м'ясо не їв, а зараз ще й від риби відмовився" - "навпаки зараз він рибу їсть"

"Так норм виглядає, просто може фото в такому ракурсі зроблено..."

"Зовсім постарів і виглядає не дуже 😔що з очима, точніше, зіницями?"

"просто худорба Дану не личить"

Раніше ми розповідали, серцеїд Балан підкорив дам в соцмережі "хижим" поглядом і яскравим образом у футболці-"сіточці". Користувачі порівнювали артиста з вовком та жартували, що в "улюбленця вовчиць" Олега Винника з'явився конкурент.

Нагадаємо, у мережі показали, як виглядала б дочка Дана Балана і Тіни Кароль, приголомшливі кадри: "Династія…"

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