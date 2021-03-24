Певец Дан Балан, экс-тренер "Голосу країни", оторвался в Киеве и нарвался на критику

Как передает Politeka.net, на фан-страничке 42-летнего артиста в Инстаграм появились любопытные кадры, на которых запечатлено выступление Балана на одной из закрытых вечеринок (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, Балан отыграл концертт 20 марта. Что это было за мероприятие, свадьба, корпоратив или день рождения, точно неизвестно. Артист исполнил на сцене свои хиты, появившись в компании двух полуголых девушек из подтанцовки. Блондинки в раскрепощенных нарядах разогревали публику страстными движениями.

Тем не менее, пользователям почему-то не понравилось их присутствие. Люди с жаром обсудили увиденное:

"Танцовщицы у него галимые!!!" - "такой выбор Дана... хотя я тоже от них не в восторге. Предыдущая девушка Лаура мне нравилась больше😌"

"Я тоже не понимаю, что это у него за подтанцовка...? Не понятно это... да и зачем они там вообще?.."

"Опять свадьба, эти голые девицы только портят все, Дан, пересмотри и сделай выводы...😂"

"Данчик-красавчик!!!🔥"

"Опять свадьба, а где новый альбом и новые песни, обещал в 2020 году...😍"

Ранее мы рассказывали, в Сети также появилось фото Балана с этого закрытого мероприятия. Невооруженным глазом заметно, что артист осунулся и сильно похудел. Публика тут же кинулась обсуждать его внешность. Возможно, он просто устал после выступления, а возможно, еще больше закрутил гайки в своем рационе. Как известно, Балан совсем отказался от употребления мяса, отдавая предпочтение фруктам и овощам.

Напомним, в сети показали, как выглядела бы дочка Дана Балана и Тины Кароль, ошеломляющие кадры: «Династия…»