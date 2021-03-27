Молдавський серцеїд Дан Балан повернувся до Тіни Кароль у новій несподіваній ролі

Як повідомляє Politeka.net , проект "Голос країни-11" підготував глядачам ще один приємний сюрприз – на шоу повернеться улюбленець публіки – Молдавський музикант Дан Балан. Звичайно ж фанати все відразу зрозуміли - серцеїд з'явиться заради української співачки Тіни Кароль, адже їм вже давно приписують бурхливий роман. Однак, як виявилося, Балан повернеться до Кароль в якості зіркового порадника співачки на шоу "Голос країни".

За даними пресслужби телеканалу "1+1", вже цієї неділі українцям покажуть перший ефір "вокальних нокаутів", в якому зіркові тренери виберу учасників подальших прямих ефірів. Відзначається, що в цьому сезоні глядачам приготували цікаве нововведення – у тренерів з'являться ще й зіркові порадники. Вони допоможуть суддям визначитися, хто з учасників пройде в наступний етап.

Так, порадником Тіни Кароль в цьому етапі стане Молдавський музикант Дан Балан, Наді Дорофєєвої допомагатиме реперка Alyona Alyona, Монатік вибрав в порадники солістку The Hardkiss Юлію Саніну, а Олегу Виннику допомагатиме Іван Дорн.

Треба сказати, що після чуток про повернення Балана до Кароль, фанати пожвавилися і почали знову фантазувати на тему роману артистів. На сторінці в Instagram, присвяченій зірковій парочці почали все частіше публікувати спільні фото і відео Тіни і Дана. "Мала, чого ти нервуєш? Татко прийшов", - йдеться в підписі до одного з відео.

Нагадаємо, Дана Балана засікли в суспільстві напівголих блондинок, вибір мало хто схвалив: "Тільки псують всі...".

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