Молдавский сердцеед Дан Балан вернулся к Тине Кароль в новой неожиданной роли

Как сообщает Politeka.net , проект "Голос країни-11" уготовил зрителям еще один приятный сюрприз – на шоу вернется любимец публики – молдавский музыкант Дан Балан. Конечно же фанаты все сразу поняли – сердцеед появится ради украинской певицы Тины Кароль, ведь им уже давно приписывают бурный роман. Однако, как оказалось, Балан вернется к Кароль в качестве звездного советчика певицы на шоу "Голос країни".

По данным пресс-службы телеканала "1+1", уже в это воскресенье украинцам покажут первый эфир "вокальных нокаутов", в котором звездные тренеры выберу участников дальнейших прямых эфиров. Отмечается, что в этом сезоне зрителям приготовили интересное нововведение – у тренеров появятся еще и звездные советчики. Они помогут судьям определиться, кто из участников пройдет в следующий этап.

Так, советчиком Тины Кароль в этом этапе станет молдавский музыкант Дан Балан, Наде Дорофеевой будет помогать рэперша Alyona Alyona, Монатик выбрал в советчики солистку The Hardkiss Юлию Санину, а Олегу Виннику будет помогать Иван Дорн.

Надо сказать, что после слухов о возвращении Балана к Кароль, фанаты оживились и начали снова фантазировать на тему романа артистов. На странице в Instagram, посвященной звездной парочке начали все чаще публиковать совместные фото и видео Тины и Дана. "Малыш, че ты нервничаешь? Папочка пришел", - говорится в подписи к одному из видео.

Напомним, Дана Балана засекли в обществе полуголых блондинок, выбор мало кто одобрил: "Только портят все...".

Как сообщала Politeka, Дан Балан после долгого перерыва зажег на сцене, взбодрив публику: "Опять свадьба…".

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