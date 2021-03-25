В сети всплыло очаровательное фото молдавского музыканта Дана Балана с бывшей женой-красоткой

Как сообщает Politeka.net, в соцсети Instagram на одной из фан-страниц, посвященных известной молдавскому исполнителю Дану Балану, опубликовали чувственное фото артиста с его бывшей женой Эллой Крупениной. Снимок вызвал бурное обсуждение среди поклонников певца, ведь некоторые утверждают, что он никогда не был женат, другие уверенны, что это именно Элла, а третьи называют девушку российской актрисой Екатериной Вилковой, которая снималась в клипе артиста.

На фотографии молодой Дан Балан нежно прижимается к милой загадочной девушке. Видно, что парочку связывает не просто дружба, а красотка явно не просто фанатка артиста. Собственно из-за этого и начались бурные дискуссии между пользователями в комментариях к снимку. Надо сказать, что свою личную жизнь молдавский сердцеед тщательно скрывает, поэтому она повита не только тайной и множеством слухов и домыслов. Так, ходят слухи, что Элла Крупенина даже родила Дану сына, но сам артист никогда этого не комментирует.

"Это его бывшая жена Элла Крупенина", "Дан никогда не был женат, это всё бред, который распустила жёлтая пресса", "А с Даном кто?", "Честно, вообще без понятия. Скорее всего просто фанатка или подруга", "Это его бывшая жена", "Вроде это Екатерина Вилкова. Российская актриса, партнёрша по клипу на песню "Люби", "Я думаю, что это какая-то модель для сьемок клипа. Говорят и пишут, что Дан очень был разборчив в подборе моделей", - пишут в комментариях к фотографии Дана с загадочной красоткой.

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