Известный блогер и ведущий Слава Демин рассказал, почему Надя Мейхер таит на него обиду, заблокировав в соцсети

Как передает Politeka.net, известный ведущий и популярный Youtube-блогер откровенно признался, почему некоторые знаменитости затаили на него обиду, и даже больше. К примеру, жгучая красотка Надя Мейхер даже заблокировала ведущего в соцсети, об этом стало известно в программе "Зірковий шлях" в Инстаграм.

В паблике разместили "выжимку" из интервью с ведущим. Слава искренне рассказал, почему в его работе интервьюера возникали конфликты. По словам Демина, Надя Мейхер обиделась на Славу за его нескромный вопрос о груди.

"Возможно, это звучало как-то странно, пошло, но мне было действительно интересно. Я, как человек, не понимаю, насколько трудно девушкам с большой грудью. Поэтому хотел, чтобы Надя об этом рассказала. К тому же количество просмотров показала, что людям это также интересно", - признается ведущий. Он стал расспрашивать у певицы об этом, однако она сочла его расспросы обидными и бестактными.

Певица заблокировала Славу в соцсетях, и до сих пор не разблокировала. "Надь, ну может, разблокируй уже, ну мы ж уже поговорили, все выяснили" - обратился Демин к певице.

Поклонники без энтузиазма посмотрели анонс интервью, а также высказали свое мнение по поводу Демина.

"Кому он интересен?", "А кто он такой?🤔", " Та то норм, он мне тож не нравится 😂, то ж не Притула🔥, чи Педан🔥👏👏👏", "Почему он думает, что его мнение это правильно. Кто он?"...

В дискуссию вступил Слава, успокоив подписчиков "Зіркового шляху": "Девочки! Успокойтесь 😀 Я сам в шоке, что Зірковий шлях взяли у меня интервью😉🚀"

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