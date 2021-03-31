Свежее фото Тины Кароль рядом с Даном Баланом всколыхнуло Сеть

Как передает Politeka.net, фото артистов, о романе которых говорят уже не первый год появилось на странице проекта «Голос країни» в Инстаграм.

«Это произошло😍 #Дантина возвращается! Дан Балан @danbalan станет советником Тины Кароль @tina_karol на нокаутах уже в это воскресенье», - написано в посте.

На фото Тина Кароль с элегантном платье сидит в тренерском кресле, а рядом с ней примостился Дан Балан. В новом выпуске шоу молдавский исполнитель станет советником укркаинской певицы.

«Любимый сериал😍 год продолжения ждали», «Наша кенгуруш пара», «Да наконец-то», «Ну классные же новости, да», «Сериал начинается 😂 захватили попкорн и ждем. Но Дана очень рады видеть ❤ Дан - это любовь», "Любимый Дан! Ждем", «Они невероятная пара», - отреагировали на снимок в соцсети.

Отметим, о романе Тины Кароль и Дана Балана начали говоритть во время девятого сезона шоу "Голос країни", где они были в роли тренеров начинающих вокалистов.

Однажды артисты даже прокомментировали интересующую многих тему. Так, на вопрос между ними все еще ухаживания или уже роман артист ответил: "Роман конечно! Роман, написанный рукой гения".

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