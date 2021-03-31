Известная украинская певица Тина Кароль удивила неожиданным видом
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и ведущая Тина Кароль показала себя совершенно не такой, как ее привыкли видеть.
Не секрет, что Тина большая модница и часто экспериментирует с образами и сменами имиджа. Певица любит блеснуть красотой при полном параде: в эффектных соблазнительных нарядах и с ярким макияжем.
Но в этот раз Кароль решила удивить, и, похоже, это у нее замечательно получилось.
Певица оставила пышные наряды и косметику для телешоу, и показала себя с растрепанными влажными волосами и без макияжа. Одета артистка была в черную майку-алкоголичку.
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"Начнем...", - коротко подписала она снимок.
На этом фото Тина Кароль очень контрастирует, с тем, какой ее привыкли видеть.
К примеру недавно на съемках "Липсинк Батл" певица появилась перед публикой в удивительном алом платье необычного фасона, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая упругое выпирающее декольте. Также можно заметить, что наряд весьма короткий, а дополнила свой образ певица красными туфлями на шпильках. Волосы Тины собраны в интересную прическу с двумя прядями на висках, а на ее лице яркий вечерний макияж с любимой красной помадой.
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