Тина Кароль обескуражила новыми снимками своего мини-двойника
Как передает Politeka.net, 36-летняя певица опубликовала свежие "сториз" у себя в инстаграм, на которых показала юную модель Катю Сытникову. 8-летнюю девочку не просто так окрестили ее двойником - малышка с голубыми глазами и светлыми волосами очень сильно напоминает Тину в детстве.
Наверно, поэтому артистка часто приглашает Катю принять участие в рекламе ее мерча. Несмотря на юный возраст, мини-копия Кароль уже снискала популярности в Сети. За девочкой в Инстаграм следят более 21 тысячи подписчиков.
В этот раз Кароль похвасталась юной красоткой, примерившей ее фирменные колготки с надписью "скандал" (такое же название у ее нового хита). Катя в пышном черном платье и стильном беретике сидела, согнув ножки в коленях, дабы можно было оценить в полной мере необычные колготки от Тины.
Сытникова также сделала пост в своем микроблоге в Инстаграм с этими снимками.
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"Ох уж этот скандал 🔥", - говорится в подписи.
Пользователи тут же кинулись комментировать увиденное:
"Красотка сладкий пупсик 😍"
"Принцесса😍💖"
"Бусинка🖤"
"Вау"
"очень милая скандалистка 😍"
"Какая красивая😍💜"
Ранее мы рассказывали, что публика горячо обсуждала кадры с мини-копией Тины, на которых девочка благодарила певицу за подаренную аромасвечку. Как известно, артистка недавно выпустила линейку ароматов для дома.
"Свеча пахнет райским садом... Я думаю, такой же запах в саду у Тины Кароль", - говорила на кадрах Сытникова.
Напомним, Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль распласталась на столе перед Дорофеевой, задрав ножки выше головы: "Хотите совместный трек?".
Также Politeka писала, Сказочно красивая Кароль призналась, что обрела счастье: "Это реально подарок небес".