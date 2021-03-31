Тина Кароль обескуражила новыми снимками своего мини-двойника

Как передает Politeka.net, 36-летняя певица опубликовала свежие "сториз" у себя в инстаграм, на которых показала юную модель Катю Сытникову. 8-летнюю девочку не просто так окрестили ее двойником - малышка с голубыми глазами и светлыми волосами очень сильно напоминает Тину в детстве.

Наверно, поэтому артистка часто приглашает Катю принять участие в рекламе ее мерча. Несмотря на юный возраст, мини-копия Кароль уже снискала популярности в Сети. За девочкой в Инстаграм следят более 21 тысячи подписчиков.

В этот раз Кароль похвасталась юной красоткой, примерившей ее фирменные колготки с надписью "скандал" (такое же название у ее нового хита). Катя в пышном черном платье и стильном беретике сидела, согнув ножки в коленях, дабы можно было оценить в полной мере необычные колготки от Тины.

Сытникова также сделала пост в своем микроблоге в Инстаграм с этими снимками.

"Ох уж этот скандал 🔥", - говорится в подписи.

Пользователи тут же кинулись комментировать увиденное:

"Красотка сладкий пупсик 😍"

"Принцесса😍💖"

"Бусинка🖤"

"Вау"

"очень милая скандалистка 😍"

"Какая красивая😍💜"

Ранее мы рассказывали, что публика горячо обсуждала кадры с мини-копией Тины, на которых девочка благодарила певицу за подаренную аромасвечку. Как известно, артистка недавно выпустила линейку ароматов для дома.

"Свеча пахнет райским садом... Я думаю, такой же запах в саду у Тины Кароль", - говорила на кадрах Сытникова.

Напомним, Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль распласталась на столе перед Дорофеевой, задрав ножки выше головы: "Хотите совместный трек?".

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