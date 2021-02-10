Маленькая модель Катя Сытникова, как две капли похожая на певицу Тину Кароль в детстве, покорила артистку новым образом
Как передает Politeka.net, 36-летняя певица поделилась в "сториз" в Инстаграм кадрами с 8-летней девочкой - не устояла перед шармом малышки с ангельской внешностью.
Кароль, выпустившая недавно линейку ароматов для дома, подарила девочке одну из своих аромасвечей. В рамках рекламной акции юная модель трогательно поблагодарила певицу.
"Свеча пахнет райским садом... Я думаю, такой же запах в саду у Тины Кароль", - говорит на кадрах Сытникова.
Кучерявая блондинка-модель с голубыми глазами и нежными чертами лица предстала с красной ленточкой на глазах, которую отбросила и принялась распаковывать коробочку со свечкой. Вдохнув ее аромат, девочка расплылась в довольной улыбке.
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"От этого запаха можно опьянеть просто! Теперь я знаю, какой аромат любит Тина❤️ - уникальный! ✨ Вы просто не успокоитесь, пока не почувствуете этого аромата. Пахнет так, как ничто до этого...", - говорится в подписи.
Ранее в СМИ уже сообщали, что Сытникову называют "мини-двойником" Кароль. Певица разглядела в маленькой модели свою копию, поэтому часто приглашает ее для съемок своего мерча. Несмотря на юный возраст, Катя уже снискала популярность в Сети, во многом благодаря дружбе с артисткой. За девочкой в Инстаграм следят более 21 тысячи подписчиков.
Пользователи с жаром обсудили увиденное:
"Эти свечи моя слабость😍"
"Катюша, ты солнышко, так приятно за тобой наблюдать"
"Катюша, ты прелесть, такая очаровательная"
"Золотко😍"
До этого мы рассказывали, что Тина делилась в "сториз" кадрами с Катей, рекламирующей шапочку с лейблом певицы.
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