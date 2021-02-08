Тина Кароль в откровенном платье показала, как выгибается на диване

Популярная украинская певица поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

Сразу после скандала с Олей Поляковой Кароль объявила о том, что готовится выпустить новый клип. Было ли это совпадением или нет, но композиция, на которую будет видео, называется именно «Скандал». В своем Инстаграм певица поделилась новым коротким тизером будущего клипа.

Так, на кадрах певица появляется на диване. Она лежит на животе, демонстрируя свою фигуру в облегающем черном платье. Наряд выглядит очень пикантном благодаря открытой спине и пояснице, перетянутой лишь тонкими завязочками.

На видео Кароль чувственно выгибается на диване, демонстрируя свою грациозность.

«Ту-ту-ту! Это очередной Скандал», - подписала кадры певица.

Поклонники тут же принялись комментировать ее пост.

«Тина Григорьевна, вы сводите нас с ума», «Это законно быть такой горячей?», «Шикарно», «Боже, это космос. Лучшая», «невыносимо красиво», «Что-то слишком жарко тут становится», «Тина ещё та штучка», «Ждём этого очередного скандала», - пишут люди.

Ранее после эфира шоу «Маска» вспыхнул скандал: Оля Полякова назвала Тину «известной плакальщицей на похоронах». Фанаты последней бурно осудили слова певицы, после чего той пришлось извиниться перед коллегой. Она заверила, что ее словам относились исключительно к грустному песенному репертуару Кароль, а не к ее личной трагедии.

Как известно, почти шесть лет назад у Тины Кароль умер муж, продюсер Евгений Огир.

Напомним, потерявшая мужа Тина Кароль достойно ответила Поляковой, назвавшей ее "плакальщицей": "Буду всю жизнь...".

Как сообщала Politeka, знойная Кароль в пикантном виде с невероятным декольте показала свою розу: "Начнем со скандала?".

Также Politeka писала, что заплаканная Тина Кароль ответила хамовитой Поляковой, напугав мрачным видом: «Скандал начинается…».