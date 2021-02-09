Тина Кароль продолжила дразнить поклонников соблазнительными образами из своего нового «скандального» клипа

После недавнего конфликта с Олей Поляковой Кароль анонсировала выпуск нового клипа с говорящим названием «Скандал». В своем Инстаграм певица поделилась новым тизером музыкального видео, сообщает Politeka.net.

На новых кадрах Кароль предстает в соблазнительном образе. Так, певица одета в синее платье с необычным фигурным декольте, которое идеально подчеркивает ее формы. Образ певицы дополняют крупные серьги и строгая прическа.

В руках Кароль держит книгу, на которой крупными буквами написано: «Скандал». Эффектным движением певица облизывает палец и перелистывает страницу.

«Уроки «Скандала», - написала Тина в подписи к кадрам.

Поклонники пришли в восторг от ее нового образа, предположив, что певица в клипе перевоплотится в строгую учительницу.

«Тина решила на ночь суету навести», «Идеальная фантазия© счастливый мужчина этот Балан», «можно мне такую учительницу», «как она облизнула палец вы видели? вы видели?», «Тинааа, что же вы творите», «И какой теперь сон?», «Ох, Тина решила устроить нам полный скандал», «умеет удивлять», «Моя сладкая наконец-то она ожила», - пишут люди.

Как известно, во время последнего выпуска шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". Настя Каменских, которая является "детективом" шоу, посмеялась над сравнением. Эта хамская ремарка стала поводом для громкого скандала в сети.

Напомним, конфликт между заплаканной Кароль и Поляковой вышел на новый уровень, в "Маске" не смолчали: "Жаль...".

Как сообщала Politeka, грубая Полякова обидела Тину Кароль до слез, извинения не помогли: "Для меня Ольга больше не существует".

Также Politeka писала, что томная Тина Кароль в беспардонном платье подогрела скандал жаркими кадрами на диване: "Еще та штучка".