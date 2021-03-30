Фанаты показали, как Тина Кароль с Даном Баланом слились в нежном танце

Как передает Politeka.net, в фан-аккаунте в Инстаграм певицы Тины Кароль появилось видео, в котором собраны все трепетные моменты общения Тины и Дана Балана на публике.

Как известно, о романе между исполнителями кто только не говорил, а сами звезды упорно молчат, не проливая свет на свои отношения, и держа публику в постоянном ожидании чуда, ну когда же любимчики воссоединятся.

В этот раз на фан-странице показали видео на котором Дан и Тина танцуют, Балан ухаживает и оказывает Тине знаки внимания. Нежное чувственное видео пробирает до мурашек очарованием и чувственностью.

Судя по всему, нежные кадры были смонтированы по эфирам "Голоса країни", в один момент Дан подхватывает Тину на руки, кружа ее в прекрасном танце на руках.

На фан-страничке не так уж и много подписчиков, поэтому комментарии под роликом еще не написали, кроме одного "Хопа".

Напомним, на одном из выпусков "Липсинк батла" пародировали хит Дана Балана. Когда Тина вместе с соведущим Потапом общалась с артистами, тема шуток об этих отношениях и напоминания о коронных фразах Дана не остались без внимания. Артисты подшучивали и пародировали Дана, так что Кароль зарделась и начала смеяться.

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