Прекрасная певица Тина Кароль показалась перед фотографом в соблазнительном образе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и ведущая Тина Кароль всегда отличалась отменным чувством вкуса и прослыла как "икона стиля". Звезда большая модница и часто экспериментирует с образами и сменами имиджа. Так, недавно она приняла участие в восхитительной фотосессии, в которой появилась в завораживающем образе. Снимки были опубликованы на фан-странице звезды.

Как видно, Тина запечатлена в интересной локации, она прилегла боком на замысловатую фигуру и томно смотрит в объектив. Перед камерой звездная красотка появилась в закрытом, но облегающем наряде, который оставил место для фантазий – на ней модные прозрачные колготки и узкое черное боди с рукавами. Этот наряд только подчеркнул природные прелести звезды – утонченную фигуру и длинные стройные ножки. Волосы Кароль распущены в гладкой укладке, а на ее лице яркий макияж с любимой красной помадой.

Поклонники в восторге от нового образа Тины, красотку заваливают комплиментами и восторженным комментариями. "Королева", "Шарм королевы", "Класс", "Блин, где же вас красивых таких делают? Роскошная женщина", "Шикарная женщина, мечта", "Вот умеет Тина себя подать. Красотка", "Очаровательная", "Просто идеальная женщина", "Завораживает", - пишут в комментариях к фото Кароль.

Напомним, горячая украинская певица Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила фанатов вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

Как сообщала Politeka, украинска звезда Тина Кароль распласталась на столе перед Надей Дорофеевой, задрав ножки выше головы: "Хотите совместный трек?".

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