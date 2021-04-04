Українська співачка Тіна Кароль у небесно-блакитній сукні з декольте вразила сміливим виглядом

Як відомо, однією з ведучих на новому шоу "Ліпсінк батл" стала Тіна Кароль. Разом з колегою Олексієм Потапенко артистка обговорює кожен номер, який виконують запрошені зірки, пародіюючи своїх товаришів по сцені. При цьому в кожному випуску зірка змінює образ.

Останній наряд, в якому Тіна з'явилася в ефірі, викликав досить бурхливе обговорення. Справа в тому, що декольте Кароль вийшло настільки відкритим, що навіть при найменшому прогині її бюст був ледь прикритий вузькою тканиною.

Причому під самою зоною декольте на сукні була прозора вставка з сіточкою, що надає зірці ще більше відвертості. На думку користувачів, бурхливі обговорення очевидні, адже Тіна перетнула межу пристойності і «могла б вже без одягу зніматися взагалі, бо ну чого соромиться».

Також на своїй сторінці в Instagram співачка презентувала новий альбом «Красиво». Відео бурхливо зустріли позователі мережі. При цьому багато хто звернув увагу на образ Кароль, зазначивши, що вона помітно змінилася, відійшовши від свого звичного стилю.

Відзначимо, кадри, як і нові композиції справили враження на шанувальників співачки.

"Це гармата! Пишаюся" «» неймовірно красиво«,» несамовита«,» в захваті«,» вітаємо🔥наша Біла королева«, " як же це по-іншому прекрасно! Спасибі за красу», «Тіна Григорівна, Я чекаю ваших виправдань за реп в "хорошому хлопцеві" і надалі чекаю подібного ще😍 Реально "зносить дах"», - пишуть в коментарях.

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