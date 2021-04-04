Украинская певица Тина Кароль в небесно-голубом платье с декольте впечатлила смелым видом

Как известно, одной из ведущий на новом шоу «Липсинк батл» стала Тина Кароль. Вместе с коллегой Алексеем Потапенко артистка обсуждает каждый номер, который исполняют приглашенные звезды, пародируя своих товарищей по сцене. При этом в каждом выпуске звезда меняет образ.

Последний наряд, в котором Тина появилась в эфире, вызвал довольно бурное обсуждение. Дело в том, что декольте Кароль получилось настолько открытым, что даже при малейшем прогибе ее бюст был едва прикрыт узкой тканью.

Причем под самой зоной декольте на платье имелась прозрачная вставка с сеточкой, придающая звезде еще больше откровенности. По мнению пользователей, бурные обсуждения очевидны, ведь Тина пересекла черту приличий и «могла бы уже без одежды сниматься вообще, ибо ну чего стесняется».

Также на своей странице в Instagram певица презентовала новый альбом «Красиво». Видео бурно встретили позователи Сети. При этом многие обратили внимание на образ Кароль, отметив, что она заметно изменилась, отойдя от своего привычного стиля.

Отметим, кадры, как и новые композиции произвели впечатление на поклонников певицы.

«Это пушка! Горжусь», «Невероятно красиво», «Неистовая», «В восторге», «Поздравляем🔥наша Белая королева», «Как же это по-другому прекрасно! Спасибо за красоту», «Тина Григорьевна, я жду ваших оправданий за реп в "Хорошем парне" и в дальнейшем жду подобного еще😍 Реально "сносит крышу"», - пишут в комментариях.

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