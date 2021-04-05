Популярная украинская певица Надя Дорофеева, тренер на шоу "Голос країни", впечатлила фигурой в красивых нарядах

Фигура Нади достойна комплиментов, передает Politeka.net. Мало того, что артистка от природы стройная, она также поддерживает форму, занимаясь спортом и правильно питаясь.

Так, певица не курит и не употребляет алкоголь, а также она исключила из своего рациона фастфуд с газированными напитками.

Результаты упорной работы над собой и своим питанием видны невооруженным взглядом - стройное, подтянутое тело достойно восхищения.

В группе "Голос країни" решили обсудить, какой образ красотке идет больше.

"Какой образ DOROFEEVA @nadyadorofeeva тебе нравится больше? 🔥 1 - на боях 1 - на нокаутах Голосуй в комментариях ⬇️", - написали авторы поста, опубликовав фото с роскошной Надей.

На снимках звезда позировала в черном наряде и берете, а также в коротком мини-платье, подчеркнув ягодицы.

Пользователи сети больше оценили второй образ, а также сделали звезде много комплиментов.

"В нокаутах", "Какая красавица 😍😍😍🔥🔥🔥", "Надя всегда красавица 😍😍😍", "На боях😍🔥", "❤️❤️❤️🔥🔥 и 1 хорош)", - написали пользователи сети.

Отметим, на шоу "Голос країни" Надя Дорофеева предпочитает стильные образы, завершая их такими же аксессуарами.

Каждый образ звезды достоин комплимента, а сама артистка способна удивлять. Например, в первом выпуске она появилась в белом парике.

"Не ожидали увидеть меня блондинкой в ​​эстетике диско?", - поинтересовалась она у поклонников.

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