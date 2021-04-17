Популярная украинская певица Надя Дорофеева и тренер вокального шоу "Голос страны-11" заинтриговала поклонников интересным полуфиналом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Нади в соцсети.
Так, в аккаунте артистки появилось яркое фото, на котором она позирует в тренерском кресле.
На новой фотографии Дорофеева предстала в очень эффектном образе. На ней можно увидеть смелые длинные перчатки, топ и аксессуар для головы. При этом весь гардероб является комплектом и выполнен в одинаковой черно-белой гамме. Дополнила образ артистка изящным макияжем с черными стрелками.
"Полуфинал уже завтра! Будет ооочень классный эфир! Вы услышите новую версию "gorit" в трио...) Дуэт @alekseev_officiel с @nikko._.official и @babkin_official с @s.lazanovskyi_ridnyi. А еще я спою для вас "zavisimost", - поделилась Дорофеева.
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В комментариях фолловеры певицы рассказали, что очень ждут полуфинал, а также засыпали ее комплиментами.
"Твоя команда лучше всех", "Пусть горит наша душа", "Какая же ты икона", "Ждем и поддерживаем команду Дорофеевой", "Образ - огонь", "Ты такая красивая", - пишут в комментариях под фото.
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