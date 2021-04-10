Известный украинский певец Владимир Дантес показал их с Надей Дорофеевой веселые совместные развлечения с подругой

Как сообщает Politeka.net, артист в своем Инстаграм поздравил с днем рождения их с женой общую подругу – предпринимательницу Леру Бородину.

«Лерочка, мой пост сегодня для тебя. Не знаю, чувствуешь ли ты нашу сильную любовь к тебе, но мы с Надей тебя обожаем. С днём рождения!», - написал певец.

Он также поделился праздничным видео, на котором собрал самые веселые моменты их совместных развлечений. На кадрах Дантес, Дорофеева и Бородина беззаботно веселятся, катаются на разных аттракционах с громкими криками, путешествуют и смеются.

Сама именинница отреагировала на пост словами: «Омайгад обожаю! Люблю!».

Поклонники Дантеса также присоединились к поздравлениям.

«Обожаю её юмор», «Так мило», «С Днём Рождением тебяяяя Лераааааа!», «Здорово», - пишут люди.

Отметим, что на днях Дантес объявил о своем решении не выходить на улицу. Об этом Владимир рассказал в одном из последних сторис.

Все дело в том, что блогер тесно общался с людьми, у которых выявили коронавирус.

По словам певца, он занял себя просмотром шоу «Холостяк». Ситуацию усложнило то, что его жена, Надя Дорофеева улетела на съемки в другую страну, поэтому дома он сидел один.

Напомним, замужней Дорофеевой публично признался в любви продюсер "Голосу країни": "Надя раскрылась совсем иначе".

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