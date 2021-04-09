Известный украинский певец и блогер Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, сообщил неприятные новости
Украинские артисты вместе уже 10 лет, пишет Politeka.net. Пара живет в собственном загородном доме, который теперь оказался "заточением" для Дантеса.
Оказывается, артист решил не выходить на улицу. Об этом Владимир рассказал в одном из последних сторис.
Все дело в том, что блогер тесно общался с людьми, у которых выявили коронавирус.
"Второй день на самоизоляции, потому что, тесно контактировал с людьми, которые заболели короной. Чувствую себя прекрасно, но решил никого не подвергать опасности и скучаю один. Вот скоро буду спортом заниматься, а вечером... ХОЛОСТЯК", - написал певец, по всей видимости, выдав, что посмотрит шестой выпуск шоу "Холостяк".
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К слову, сейчас Дантес дома один, ведь Дорофеева отправилась на съемки за границу.
Позже Дантес показал, что стал мокрым после тренировки.
На кадры никак не отреагировали в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Отметим, по словам медиков, заболевшие коронавирусной инфекцией наиболее опасны с точки зрения распространения вируса в первые дни после заражения, когда у них еще нет внешних симптомов.
Инкубационный период колеблется в пределах от одного до 14 дней, а чаще всего составляет около пяти дней.
Врачи рекомендуют, чтобы недуг обходил стороной, всячески укреплять свой иммунитет - заниматься спортом, правильно питаться и прогуливаться на свежем воздухе.
К слову, Владимир Дантес и его известна супруга часто тренируются, поддерживая себя в форме и тем самым повышая иммунитет.
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