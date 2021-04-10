Вот это поворот

Певица и судья шоу "Голос країни" Надя Дорофеева показала кадр из закулисья шоу

Как передает Politeka.net, снимком артистка поделилась на своей страничке в Instagram.



Как известно, в 11 сезоне шоу "Голос страны. Перезагрузка" одним из звездных тренеров стала Надя Дорофеева.

Креативный директор проекта Владимир Завадюк решил похвалить певицу.

"Люблю ее. В шоу она раскрылась совсем иначе", - сообщил он в подписи к фото, на котором они вместе позировали на съёмочной площадке шоу.

Стоит отметить, что Завадюк уже не первый раз публикует фото с Надей Дорофеевой.

Ранее в своих сторис он поделился фото с певицей и написал, что рядом с ней его "душа горит".





Отметим, на шоу "Голос країни" Надя Дорофеева предпочитает стильные образы, завершая их такими же аксессуарами.

Каждый образ звезды достоин комплимента, а сама артистка способна удивлять. Например, в первом выпуске она появилась в белом парике.

Певица стала платиновой блондинкой с длиной волос чуть ниже плеч и остригла челку.

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