Певица и судья шоу "Голос країни" Надя Дорофеева показала кадр из закулисья шоу
Как передает Politeka.net, снимком артистка поделилась на своей страничке в Instagram.
Как известно, в 11 сезоне шоу "Голос страны. Перезагрузка" одним из звездных тренеров стала Надя Дорофеева.
Креативный директор проекта Владимир Завадюк решил похвалить певицу.
"Люблю ее. В шоу она раскрылась совсем иначе", - сообщил он в подписи к фото, на котором они вместе позировали на съёмочной площадке шоу.
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Стоит отметить, что Завадюк уже не первый раз публикует фото с Надей Дорофеевой.
Ранее в своих сторис он поделился фото с певицей и написал, что рядом с ней его "душа горит".
Отметим, на шоу "Голос країни" Надя Дорофеева предпочитает стильные образы, завершая их такими же аксессуарами.
Каждый образ звезды достоин комплимента, а сама артистка способна удивлять. Например, в первом выпуске она появилась в белом парике.
Певица стала платиновой блондинкой с длиной волос чуть ниже плеч и остригла челку.
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