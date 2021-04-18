Надя Дорофєєва розлютила фанатів Тіни Кароль своєю пропозицією щодо співачки в новому випуску "Голосу країни"

18 квітня в ефір вийшов півфінал популярного музичного шоу. Судячи з усього, ближче до кінця проекту пристрасті загострилися до межі не тільки серед учасників, а й серед зіркових тренерів. Так, на фан-сторінці Тіни Кароль в Instagram з'явився уривок відео зі зверненням її колеги Наді Дорофєєвої до співачки. Про це пише Politeka.net.

Надя вирішила поцікавитися, чи можуть команди інших тренерів розраховувати на якісь місця на проекті, або всі призи дістануться лише підопічним Кароль.

"Чи поділитися Тіна в цьому сезоні кубками з кимось іншим? Розумієте? Хочеться, щоб хтось переміг інший", - скромно вимовила Дорофєєва.

Її слова змусили Кароль розсміятися, прикривши обличчя. У свою чергу, ведуча Катя Осадча з гумором помітила: "І ось починаються баттли за патли".

"Хлопці, не дякуйте", - звернулася після цього Дорофєєва до інших тренерів-Олега Винника і Дмитра Монатіка.

У свою чергу, фанатам Кароль такі питання не сподобалися.

"Нехай Надя помріє", "Ні, ми не ділимося", "Оу ноу", "Ага поділиться вона з тобою", "Ні, ми жадібні", - пишуть люди у фан-групі співачки.

Нагадаємо, рідкісні кадри закулісся шоу "Голос країни" показали в мережі: крісла Винника, Кароль та інших суддів пустують.

Як повідомляла Politeka, спеціальний гість на "Голосі країни", Кароль зважилася показати свого" хорошого хлопця": "Тіна, о боже!".

Також Politeka писала, що Олег Винник опинився між двох вогнів, Кароль з Дорофєєвою не пощадять: "за патли...".