Популярное музыкальное шоу "Голос країни" продолжает увлекать зрителей и дарить приятные моменты, стало известно кто выступит в качестве "специальных гостей" на шоу

Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм, посвященному событиям происходящим в проекте, разместили анонс, в котором раскрыли кто будет выступать в качестве "специальных гостей программы.

Как оказалось, это Тина Кароль, Надя Дорофеева и, подопечная Монатика, Лида Ли. Вот что пишут в паблике: "Звездные спец. гости на "Голосе країни" ❤️. Уже в воскресенье в прямом эфире полуфинала на главной сцене страны споют Тина Кароль, DOROFEEVA и Lida Lee с премьерами своих песен.", - заинтриговали автрорі паблика.

Также в сообщении сказано, какие песни будет петь каждая из приглашенных певиц. "DOROFEEVA исполнит новый хит "zavisimost", Тина Кароль выступит с премьерой "Хороший парень", а Lida Lee представит песню "Пойми", - уточнили в анонсе.

Поклонники выразили свои эмоции от прочитанного. некоторым понравилась идея увидеть любимых исполнительниц, другие раскритиковали сценаристов, ведь Тина и Надя в "Голосе" являются судьями, а не гостями проекта.

"Ждем хорошего парня🔥", "Оп оп, живём живём😂❤️ Пора опять запасаться валерьянкой❤️", "Как интересно, что подготовит Тина Кароль! Будет ли это образ из клипа на песню или нет? В общем, готовы удивляться! 😍", "Ещё и здесь этот парень🤦‍♀️ никуда не деться от этого шлака", "Тина, О боже!", "Вау!", "100% Тіна буде співати в костюмі з кліпу «Хороший парень»!", "

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