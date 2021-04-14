Украинская певица Тина Кароль пришла в восторг от танцев своей маленькой копии

Как передает Politeka.net, 36-летняя певица запустила флешмоб в честь выхода своей новой песни «Хороший парень». Кароль предложила поклонникам станцевать вместе с ней под этот трек. Фанаты снимали танец, а программа накладывала к ним виртуальную копию Тины Кароль.

У себя в Инстаграм Тина ежедневно делится танцами, которые ей больше всего понравились. В новых сторис появился танец от юной модели Сытниковой Кати, которую в СМИ прозвали «мини-двойником» Кароль. Девочка надела белый наряд как у Тины и станцевала довольно взрослый танец под припев песни.

«Я роняла слезы на его ключицы

Обжигаясь взглядом,

и опять роняла

Нежность в постель», - пела Тина, а малышка танцевала.

Ранее в СМИ сообщали, что Тина Кароль разглядела в маленькой модели свою копию. Девочка с голубыми глазами и светлыми волосами сильно напоминает Тину в детстве. Несмотря на юный возраст эффектная блондинка покоряет сердца пользователей сети. На ее страницу в Инстаграм подписано уже более 25 тыс. людей. Кстати, недавно девочка привлекла внимание общественности устроив фотосессию в колготках Тины с надписью «скандал».

Напомним, что девочка-копия Тины Кароль подросла и тоже решила "поскандалить", неожиданные кадры: "Ох уж...".

Как сообщала Politeka, девочка-копия Тины Кароль подросла и стала еще красивее, певица в восторге: "Моя слабость...".

Также Politeka писала, Кароль в боди и колготках устроила пожар раскрепощенной позой: «Тина, что ты творишь!».