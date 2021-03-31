Тіна Кароль збентежила новими знімками свого міні-двійника
Як передає Politeka.net, 36-річна співачка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала юну модель Катю Ситникову. 8-річну дівчинку не просто так охрестили її двійником - малятко з блакитними очима й світлим волоссям дуже сильно нагадує Тіну в дитинстві.
Напевно, тому артистка часто запрошує Катю взяти участь в рекламі її мерча. Незважаючи на юний вік, міні-копія Кароль вже здобула популярності в Мережі. За дівчинкою в Instagram стежать більше 21 тисячі фоловерів.
Цього разу Кароль похвалилася юною красунею, яка примірила її фірмові колготки з написом "скандал" (така ж назва у її нового хіта). Катя в пишній чорній сукні й стильному беретику сиділа, зігнувши ніжки в колінах, щоб можна було оцінити повною мірою незвичайні колготки від Тіни.
Ситникова також зробила пост у своєму мікроблозі в Instagram з цими знімками.
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"Ох вже цей скандал 🔥", - йдеться в підписі.
Користувачі тут же кинулися коментувати побачене:
"Красуня солодкий пупсик 😍"
"Принцеса😍"
"Намистинка🖤"
"Вау"
"дуже мила скандалістка 😍"
"Яка красива 😍 💜 "
Раніше ми розповідали, що публіка гаряче обговорювала кадри з міні-копією Тіни, на яких дівчинка дякувала співачці за подаровану аромасвічку. Як відомо, артистка нещодавно випустила лінійку ароматів для дому.
"Свічка пахне райським садом... Я думаю, такий же запах в саду у Тіни Кароль", - говорила на кадрах Ситникова.
Нагадаємо, Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру: "та вже, засвербіло".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль розпласталася на столі перед Дорофєєвою, задерши ніжки вище голови: "хочете спільний трек?".
Також Politeka писала, Казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: "це реально подарунок небес".