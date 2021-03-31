Тіна Кароль збентежила новими знімками свого міні-двійника

Як передає Politeka.net, 36-річна співачка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала юну модель Катю Ситникову. 8-річну дівчинку не просто так охрестили її двійником - малятко з блакитними очима й світлим волоссям дуже сильно нагадує Тіну в дитинстві.

Напевно, тому артистка часто запрошує Катю взяти участь в рекламі її мерча. Незважаючи на юний вік, міні-копія Кароль вже здобула популярності в Мережі. За дівчинкою в Instagram стежать більше 21 тисячі фоловерів.

Цього разу Кароль похвалилася юною красунею, яка примірила її фірмові колготки з написом "скандал" (така ж назва у її нового хіта). Катя в пишній чорній сукні й стильному беретику сиділа, зігнувши ніжки в колінах, щоб можна було оцінити повною мірою незвичайні колготки від Тіни.

Ситникова також зробила пост у своєму мікроблозі в Instagram з цими знімками.

"Ох вже цей скандал 🔥", - йдеться в підписі.

Користувачі тут же кинулися коментувати побачене:

"Красуня солодкий пупсик 😍"

"Принцеса😍"

"Намистинка🖤"

"Вау"

"дуже мила скандалістка 😍"

"Яка красива 😍 💜 "

Раніше ми розповідали, що публіка гаряче обговорювала кадри з міні-копією Тіни, на яких дівчинка дякувала співачці за подаровану аромасвічку. Як відомо, артистка нещодавно випустила лінійку ароматів для дому.

"Свічка пахне райським садом... Я думаю, такий же запах в саду у Тіни Кароль", - говорила на кадрах Ситникова.

Нагадаємо, Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру: "та вже, засвербіло".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль розпласталася на столі перед Дорофєєвою, задерши ніжки вище голови: "хочете спільний трек?".

Також Politeka писала, Казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: "це реально подарунок небес".