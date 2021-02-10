Маленька модель Катя Ситникова, що як дві краплі схожа на співачку Тіну Кароль у дитинстві, підкорила артистку новим образом
Як передає Politeka.net, 36-річна співачка поділилася в "сторіз" в Instagram кадрами з 8-річною дівчинкою - не встояла перед шармом малятка з ангельською зовнішністю.
Кароль, що випустила недавно лінійку ароматів для дому, подарувала дівчинці одну зі своїх аромасвічок. В рамках рекламної акції юна модель зворушливо подякувала співачці.
"Свічка пахне райським садом... Я думаю, такий же запах в саду у Тіни Кароль", - говорить на кадрах Ситникова.
Кучерява блондинка-модель з блакитними очима і ніжними рисами обличчя постала з червоною стрічкою на очах, яку відкинула і почала розпаковувати коробочку зі свічкою. Вдихнувши її аромат, дівчинка розпливлася в задоволеній посмішці.
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"Від цього запаху можна сп'яніти просто! Тепер я знаю, який аромат любить Тіна❤️ - унікальний! ✨ Ви просто не заспокоїтеся, поки не відчуєте цього аромату. Пахне так, як ніщо до цього...", - йдеться в підписі.
Раніше в ЗМІ вже повідомляли, що Ситникову називають "міні-двійником" Кароль. Співачка розгледіла в маленькій моделі свою копію, тому часто запрошує її для зйомок свого мерча. Незважаючи на юний вік, Катя вже здобула популярність в Мережі, багато в чому завдяки дружбі з артисткою. За дівчинкою в Instagram стежать більше 21 тисячі фоловерів.
Користувачі з жаром обговорили побачене:
"Ці свічки моя слабкість 😍"
"Катюша, ти сонечко, так приємно за тобою спостерігати"
"Катюша, ти принадність, така чарівна"
"Золотко😍"
До цього ми розповідали, що Тіна ділилася в "сторіз" кадрами з Катею, яка рекламує шапочку з лейблом співачки.
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