Це розрив просто

Співачка Тіна Кароль у спокусливому образі змусила публіку почервоніти й тріпотіти в очікуванні прем'єри

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала в пікантному вбранні та не менш гарячій позі - артистка знає, як привернути увагу.

Так, Кароль розпалила Мережу анонсом своєї нової пісні "Скандал". На фото дівчина чуттєво зігнулася на стільці, випнувши свою "п'яту точку". На ній був синій боді зі сміливим вирізом на грудях, чорні капронові колготки й шкіряні високі рукавички.

Яскраво нафарбована блондинка з червоними губами зухвало задерла підборіддя, відкривши ротик і пустотливо глянувши в камеру.

Раніше Кароль вже робила анонс виходу пісні у своєму Instagram, і тоді публіка завелася не на жарт. Користувачі залишили безліч компліментів в коментарях:

"ікона!"

"Я вже відчуваю, який це буде розрив🔥"

"Офігеть, це буде нереально, дуже чекаємо❤️🔥"

"Дуже гаряча 🔥 🤤 "

"Тіна, що ти твориш!?😂"

"Як тепер дочекатися 😍 шикарна наша♥️ найкраща 💋"

"Нічого собі, це розрив просто 🤘🤩"

До цього ми розповідали, що Кароль показала в "сторіз" свою маленьку копію - 8-річну модель Катю Ситникову. Дівчинка як дві краплі схожа на артистку в дитинстві: ті ж біляві завитки, блакитні очі й ангельські риси обличчя.

Кароль частенько залучає дівчинку до зйомок рекламних роликів свого мерча. Так, нещодавно співачка випустила нову лінійку ароматів для дому. На свіжих кадрах міні-копія Тіни розгортає одну зі свічок, вражаючи ніжністю та чистою красою.

"Свічка пахне райським садом... Я думаю, такий же запах в саду у Тіни Кароль", - говорить на кадрах Катя.

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