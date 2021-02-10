Известная украинская певица Тина Кароль очаровала эффектными позами на полу
Очаровательная Тина Кароль давно завоевала сердца поклонников своим необычным голосом и неповторимой внешностью. Но, чтобы держать себя в нужной форме, звезда в своем Instagram Stories показала несколько эффектных движений, разминаясь перед занятием, пишет Politeka.net.
На коротком видео Тина Кароль предстала в спортивной одежде. Вероятно, певица решила немного размяться перед занятием в зале и продемонстрировала несколько поз для растяжки и разминки мышц. При этом выглядело это очень эффектно, так как Тина выгнула спинку, словно кошечка, а потом медленно поворачивала голову то в одну, то в другую сторону.
На видео Тина Кароль предстала без косметики. Свои волосы она завязала в довольно тугой пучок на затылке, чтобы они не мешали занятиям. Но от певицы все равно исходило невероятное обаяние благодаря очаровательной улыбке, от которой сходят с ума ее преданные поклонники.
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Тина Кароль, уложив тело на пол и опершись на руки, сначала прогнулась в спинке, растягивая ее. От этого движения маечка на ее груди сильно натянулась, подчеркнув упругие формы в глубоком декольте и манящую ложбинку между ее "прелестями". Но это ничуть не смутило саму певицу, которая в это время рассказывала о съемках нового клипа.
"А мы приглашаем вас на съемки нашего клипа на песню "Шкандаль",- сказала певица.
После растяжек на полу Тина Кароль приподняла свою "пятую точку" повыше и, продолжая стоять на руках, наклонила голову вниз, пока сидящий рядом молодой человек рассказывал о предстоящих съемках и о том, какой поклонники смогут увидеть ее в новом клипе.
"Тина будет в образе тщеславной, манипулятивной... В образе себя!",- сказал он.
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