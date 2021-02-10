Известная украинская певица Оля Полякова поделилась серией кадров с подготовки к интервью

Не успел отгреметь скандал вокруг последнего выпуска шоу «Маски», как Ольга Полякова решила дать новое интервью. Как известно, во время последнего эфира артистка Тину Кароль «известной плакальщицей на похоронах». Замечание же вызвало бурю негатива в сети и звезде даже пришлось принести публичные извинения, а также рассказать, что ничего плохого она в виду не имела.

В этот же раз певица подметила, что намерена рассказать что-то «страшное» в интервью, которое ее ждет:

«Собираюсь на интервью, - сказала Полякова, закрывая глаз во время работы визажиста. – Опять буду что-то такое рассказывать… Какие-то секреты страшные!».

В ролике сама звезда позировала в одной белой пижаме во время работы с визажистом, которая поправляла последние штрихи в макияже артистки.

Отметим, до этого Оля бурно отметила свой день рождения, о чем свидетельствуют фото в сети. Полякова опубликовала кадры со своего дня рождения. На фото звезда предстала в соблазнительных нарядах в окружении близких.

"Как было весело ✌🏻💜", "Ухты, какие прикольные)",Веселые фоточки получились 👍😂😂", "Ну, какая же крутая леди!", "Смешнючие", "Горячооо 🔥🔥", "Жду продолжения 😹", "Мои позитивчики🔥😍", "Соня - 🔥 моё прям настроение на вечеринке👌", "Оля!!! Вы самая красивая!!!", "Весёлые, зажигательные и огненные фотки получились. Умеете гулять, ждём продолжения 👏", - написали пользователи сети.

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