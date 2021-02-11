Это разрыв просто

Певица Тина Кароль в соблазнительном образе заставила публику покраснеть и трепетать в ожидании премьеры

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в пикантном наряде и не менее горячей позе - артистка знает, как привлечь внимание.

Так, Кароль распалила Сеть анонсом своей новой песни "Скандал". На фото девушка чувственно изогнулась на стуле, выпнув свою "пятую точку". На ней был синий боди со смелым вырезом на груди, черные капроновые колготки и кожаные высокие перчатки.

Ярко накрашенная блондинка с красными губами дерзко задрала подбородок, открыв ротик и шаловливо взглянув в камеру.

Ранее Кароль уже делала анонс выхода песни в своем Инстаграм, и тогда публика завелась не на шутку. Пользователи оставили уйму комплиментов в комментариях:

"икона!"

"Я уже чувствую, какой это будет разрыв🔥"

"Офигеть, это будет нереально, очень ждём❤️🔥"

"Очень горячая🔥🤤"

"Тина, что ты творишь!?😂"

"Как теперь дождаться😍 Шикарная наша♥️ Самая лучшая💋"

"Ничего себе, это разрыв просто🤘🤩"

До этого мы рассказывали, что Кароль показала в "сториз" свою маленькую копию - 8-летнюю модель Катю Сытникову. Девочка как две капли похожа на артистку в детстве: те же белокурые завитки, голубые глаза и ангельские черты лица.

Кароль частенько привлекает девочку к съемкам рекламных роликов своего мерча. Так, недавно певица выпустила новую линейку ароматов для дома. На свежих кадрах мини-копия Тины разворачивает одну из свечей, поражая нежностью и чистой красотой.

"Свеча пахнет райским садом... Я думаю, такой же запах в саду у Тины Кароль", - говорит на кадрах Катя.

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