Популярная украинская певица Оля Полякова снова стала звездой соцсети, вместе с Потапом и Винником

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова уже давно завоевала сердца украинцев, и стала настоящей звездой не только сцены, но и телевидения. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных артистке, где поклонники обмениваются ее снимками и новостями. Так, недавно в одном их таких аккаунтов выложили забавный кадр, на котором Оля позирует в компании звездных друзе – Потапа и Олега Винника.

Очевидно, это фото было сделано на съемочной площадке совместного клипа этой троицы, который вышел во время премьеры фильма "Скажене весілля". На снимке Полякова позирует в откровенно свадебном платье с пикантными разрезами и пышными рукавами. Ее пышная шевелюра начесана в высокую прическу и украшена короной. Разгоряченная Оля задрала длинную голую ногу на Олега Винника, который ее ловко подхватил и держит, как гитару. А сзади к артистке пристроился Потап.

Отметим, что Винник позирует на фото в нарядном бежевом костюме с белой рубашкой и светлыми кроссовками на ногах. Надо сказать, что ведет он себя более сдержанно, чем его звездные коллеги, и просто мило улыбается в объектив. Алексей Потапенко появился перед камерой в темном стильном костюме с модными туфлями. И вот он эмоций не сдерживал, впрочем, как и сама Полякова. "Воспоминания", - подписали кадр. А кто-то из поклонников отметил: "Все красавцы".

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