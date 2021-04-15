Украинская певица Тина Кароль рассказала о своих смелых планах

Звезда завоевала большую популярность, благодаря шикарному голосу и идеальной внешности, передает Politeka.net. Артистка может похвастаться большой фан-базой, которая пристально следит за ее творчеством и образами.

В одной из групп решили вспомнить о дерзком желании Тины. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах артистка позировала в кофте на молнии, распустив ровные волосы.

"А ты знаешь, что я собираюсь учиться водить самолет", - ошеломила планами артистка, заставив украинцев поволноваться за ее жизнь.

Видео собрало более 7000 просмотров. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на слова знаменитости, ведь полеты - это большой риск для жизни.

"У меня истерический смех 😂😭", "Какая она классная 😍😍😍", "Она сказала что хочет учиться водить самолеты", "Кому писать чтобы её туда не пускали? Ради её безопасности и всеобщей", - написали пользователи сети.

Напомним, Тина Кароль родилась 25 января 1985 года в семье инженеров. Еще в раннем детстве у нее обнаружили хороший слух и красивый голос. Родители отдали девочку в музыкальную школу, где она брала уроки игры на фортепиано, а также посещала уроки вокала.

Далее, решив связать свою жизнь с музыкой, Тина успешно прошла прослушивание и стала солисткой Ансамбля Вооруженных сил Украины. Позже красотка участвовала в конкурсе «Новая волна» в Юрмале, где завоевала специальный приз.

С тех пор карьера звезды только растет.

Напомним, что девочка-копия Тины Кароль подросла и тоже решила "поскандалить", неожиданные кадры: "Ох уж...".

Как сообщала Politeka, девочка-копия Тины Кароль подросла и стала еще красивее, певица в восторге: "Моя слабость...".

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