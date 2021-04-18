Надя Дорофеева разозлила фанатов Тины Кароль своим предложением насчет певицы в новом выпуске «Голосу країни»

18 апреля в эфир вышел полуфинал популярного музыкального шоу. Судя по всему, ближе к концу проекта страсти накалились до предела не только среди участников, но и среди звездных тренеров. Так, на фан-странице Тины Кароль в Инстаграм появился отрывок видео с обращением ее коллеги Нади Дорофеевой к певице. Об этом пишет Politeka.net.

Надя решила поинтересоваться, могут ли команды других тренеров рассчитывать на какие-то места на проекте, или все призы достанутся лишь подопечным Кароль.

«Поделиться ли Тина в этом сезоне кубками с кем-то другим? Понимаете? Хочется, чтобы кто-то победил другой», - скромно произнесла Дорофеева.

Ее слова заставили Кароль рассмеяться, прикрыв лицо. В свою очередь, ведущая Катя Осадчая с юмором заметила: «И вот начинаются баттлы за патлы».

«Парни, не благодарите», - обратилась после этого Дорофеева к другим тренерам- Олегу Виннику и Дмитрию Монатику.

В свою очередь, фанатам Кароль такие вопросы не понравились.

«Пусть Надя помечтает», «Неее, мы не делимся», «Оу ноу», «Ага поделится она с тобой», «Нет, мы жадные», - пишут люди в фан-группе певицы.

Напомним, редкие кадры закулисья шоу "Голос країни" показали в Сети: кресла Винника, Кароль и других судей пустуют.

Как сообщала Politeka, специальный гость на "Голосі країни", Кароль решилась показать своего "хорошего парня": "Тина, о боже!".

Также Politeka писала, что Олег Винник оказался между двух огней, Кароль с Дорофеевой не пощадят: "За патлы...".