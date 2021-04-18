Приближается кульминация вокального шоу страны "Голос країни", уже совсем скоро зрители увидят полуфинал проекта

Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм, посвященному "Голосу", появилось видео, демонстрирующее закулисье проекта. Немного подготовительных репетиций, пустые кресла тренеров-судей, обсуждения рабочих моментов... Вот что пишут авторы паблике в комментарии к видео:

"Немного закулисной жизни "Голос країни" 😍. Уже 18 апреля, в эфире телеканала 1 + 1 состоится полуфинал самого масштабного вокального шоу страны.🔥 Включай в 21:00 "Голос країни" и болей за любимого участника, ведь именно ты решаешь, кто пройдет дальше❤️".

Напомним, в воскресенье состоится полуфинал песенного конкурса, на котором победит самый оригинальный и сильный исполнитель, понравившийся зрителям.

В 11 сезоне много новшеств, начиная с состава тренеров, которыми стали Надя Дорофеева, Монатик, Олег Винник, и Тина Кароль, до участников, многие из которых пришли на проект в попытке перезагрузиться. не зря и сам 11 сезон называется "Голос країни. Перезавантаження.".

В предстоящем полуфинале участники будут петь хиты украинских музыкантов: Сергея Бабкина, Алексеева, Пономарьова, Евгении Власовой, Валерием Харчишина из "Другої ріки", Гайтаны и The Hardkiss.

Поклонники ждут не дождутся полуфинала и новых песенных открытий. В комментариях они высказали свои мнения по поводу своих фаворитов. тренеры тоже ждут своих побед, и готовят участников самым лучшим образом.

Напомним, что Дорофеева покорила новым ярким образом в эффектном топе: "Какая же ты икона..."

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