Співачка Тіна Кароль сьомий рік поспіль є тренером шоу "Голос країни"

36-річна зірка вилила душу закулісному ведучому проекту Славі Дьоміну, розповівши правду про свої муки. Відео з інтерв'ю опубліковано на YouTube-каналі "Голосу країни", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Дьомін розташувався в суддівському кріслі Кароль, поставивши зірку в глухий кут складним питанням. Він поцікавився у співачки, чи важко їй судити учасників і які емоції вона відчуває при цьому.

Тіна несподівано видала непривабливу правду.

"Я нічого не суджу, вибирати - жахливо! Це кошмар... це відповідальність, це біль і це безсонні ночі, і в підсумку я з усіма залишаюся на зв'язку і допомагаю їм продюсувати пісні, ставлю їх на радіо, навіть так буває", - поділилася зірка.

Зазначимо, творча кар'єра Тіни Кароль вже давно пов'язана з шоу "Голос країни". Вперше на проект співачка прийшла в 2013 році, в якості тренера. Після дворічної перерви повернулася в шоу в 2015-му і з тих пір щорічно через її руки проходять десятки молодих (і не дуже) талантів.

Раніше ми розповідали, творці шоу "Голос країни" підготували глядачам цікавий сюрприз, зробивши нарізку найцікавіших моментів, які відбувалися за лаштунками чвертьфіналу 11 сезону. У кадр потрапили всі тренери шоу, а також їхні підопічні. Глядачі змогли побачити, чим займаються Олег Винник і Кароль за лаштунками.