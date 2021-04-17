Певица Тина Кароль седьмой год подряд является тренером шоу "Голос країни"
36-летняя звезда излила душу закулисному ведущему проекта Славе Демину, рассказав правду о своих муках. Видео с интервью опубликовано на YouTube-канале "Голосу країни", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Демин расположился в судейском кресле Кароль, поставив звезду в тупик сложным вопросом. Он поинтересовался у певицы, тяжело ли ей судить участников и какие эмоции она испытывает при этом.
Тина неожиданно выдала неприглядную правду.
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"Я ничего не сужу, выбирать - ужасно! Это кошмар... это ответственность, это боль и это бессонные ночи, и в итоге я со всеми остаюсь на связи и помогаю им продюсировать песни, ставлю их на радио, даже так бывает", - поделилась звезда.
Отметим, творческая карьера Тины Кароль уже давно связана с шоу "Голос країни". Впервые на проект певица пришла в 2013 году, в качестве тренера. После двухгодичного перерыва вернулась в шоу в 2015-м и с тех пор ежегодно через ее руки проходят десятки молодых (и не очень) талантов.
Ранее мы рассказывали, cоздатели шоу «Голос країни» подготовили зрителям интересный сюрприз, сделав нарезку самых интересных моментов, которые происходили за кулисами четвертьфинала 11 сезона. В кадр попали все тренеры шоу, а также их подопечные. Зрители смогли увидеть, чем занимаются Олег Винник и Кароль за кулисами.
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