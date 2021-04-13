Известная украинская певица Мила Нитич, которую называют фавориткой Пугачевой, резко ответила на критику после выступления на шоу "Голос країни-11"

Как передает Politeka.net, свое обращение звезда опубликовала на свеей странице в Истаграм.

«Благодарю каждого из вас, кто за меня проголосовал, спасибо всем, кто поддержал. И больше всего я благодарю своих хейтеров, которые до сих пишут, что слишком красное платье, или слишком громко кричала, или слишком тихо пела. Друзья, я вам хочу сказать: «Займитесь своей жизнью! И будьте счастливы. И перестаньте осуждать и обсирать других людей. Встаньте и сделайте лучше. Или обуйте мои туфли и пройдитесь в них дорогой в 10 лет», - заявила артистка.

Напомним, в прямом эфире в четвертьфинале 11 сезона "Голоса країни" Мила Нитич даже заставила расплакаться Тину Кароль, исполнив песню "Malade" Lara Fabian. Звездная тренер заявила, что Нитич достойна быть звездой, легендарной в этой стране, несмотря на любое голосование.

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Напомним, творчество Милы Нитич в свое время оценила даже Алла Пугачева. Впервые лично они встретились в 2009 году на международном фестивале "Новая волна" в Юрмале. Тогда она получила специальный приз от Аллы Борисовны. За исполнение песни «Где ты?», украинская певица получила «Золотую звезду Аллы», диплом и 50 тыс. долларов. Победительницей тогда стала Джамала, которая получили по 50 тыс. евро.

Затем Мила приезжала на интервью к Пугачевой на радио "Алла" в Киеве. Нитич добавила, что обе их встречи были искренними и непринужденными.

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