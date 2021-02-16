Мила Нитич в роскошной позе на песке приковала взгляды фанатов
Певица, участница "Голосу країни" Мила Нитич, которая решила изменить и перезагрузить свою певческую карьеру, отправилась отдыхать на Мальдивы. Об этом стало известно из публикаций в Instagram популярной певицы, пишет Politeka.net.
На фото, о котором идет речь, Мила в бордовом бикини и белой рубашке улеглась на песке на фоне бирюзового океана. Кадр сделан сбоку, видно, что девушка наслаждается ощущениями, которые дарит ей природа. Руки девушка вытянула вверх за голову, надела очки и прогнулась.
Фото вышло очень соблазнительным, что несомненно заметили поклонники певицы, которых у девушки почти 13,5 тысяч. Свое "сердечко" оставили также именитые звезды украинского шоубиза, такие, как Злата Огневич и Ольга Сумская.
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