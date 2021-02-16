Мила Нитич в роскошной позе на песке приковала взгляды фанатов

Певица, участница "Голосу країни" Мила Нитич, которая решила изменить и перезагрузить свою певческую карьеру, отправилась отдыхать на Мальдивы. Об этом стало известно из публикаций в Instagram популярной певицы, пишет Politeka.net.

На фото, о котором идет речь, Мила в бордовом бикини и белой рубашке улеглась на песке на фоне бирюзового океана. Кадр сделан сбоку, видно, что девушка наслаждается ощущениями, которые дарит ей природа. Руки девушка вытянула вверх за голову, надела очки и прогнулась.

Фото вышло очень соблазнительным, что несомненно заметили поклонники певицы, которых у девушки почти 13,5 тысяч. Свое "сердечко" оставили также именитые звезды украинского шоубиза, такие, как Злата Огневич и Ольга Сумская.

Магия моря, сливающегося с линией неба добавила волшебства снимку, который можно представлять в медитациях и техниках расслабления.

"Огонь мать 🔥", "Ви дуже гарна!❤️ заздріть мовчки!", "Богиня", "❤️Милушка!!! Давай за нас всех, кто во льдах.)) отдохни, наберись сил, зарядись солнцем", "Наша Ви красунічка))))🔥", "Приємного відпочинку!👏", "Опсель, *ротично-то как", "Такие большие бёдра, зачем их выставлять?", "Есть что показать!!!" - написали поклонники в основном позитивные комментарии, увидев красоту природы и соблазнительную релаксирующую любимую певицу.

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