Вот что остается за кадром

Телеведущий Юрий Горбунов засветил кадры закулисья популярного шоу "Голосу країни"

Популярная украинская пара телеведущих Юрий Горбунов и Катя Осадчая уже не первый сезон ведут вокальное шоу "Голос країни". В своем микроблоге в Instagram телеведущий показал, что происходит на съемочной площадке. Пока зрителям показывают рекламу, передает Politeka.net.

«У нас на «Голосе» реклама. Во время рекламы все фотографируются, отдыхают. Идет наш продюсер. Надя фотографируется... Тину там причесуют», - рассказал Горбунов.

«Добрый день, а можно автограф?», - обратился к Горбунову проходящий рядом соведущий Слава Демин, рассмешив коллегу.

«Зрителей у нас в зале нет. Немножко грустненько от этого. Но музыканты на месте. И ведущая. Боже, какая ведущая», - сказал Юрий, показывая красотку-жену.

Новый выпуск шоу Осадчая вела в легком весеннем платье с открытыми плечами и флористическим принтом, ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и сияющая улыбка. Образ дополнили массивные украшения.

Сам Горбунов для єфира нарядился в яркий клетчатый костюм с белоснежной рубашкой.

Напомним, похудевший Горбунов удивил преображением, Дорофеева и другие оценили: "Такой стройняшка"

Как сообщала Politeka, замужней Дорофеевой публично признался в любви продюсер "Голосу країни": "Надя раскрылась совсем иначе"

Также Politeka писала, что Горбунов дал повод для зависти, показав, как коротает вечера без Осадчей: "Пусть согреет..."