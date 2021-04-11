Муж Екатерины Осадчей шоумен Юрий Горбунов поразил публику свежим кадром

Как передает Politeka.net, 50-летний ведущий опубликовал яркий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, ради которого вышел на пустынную дорогу в поле.

Горбунов частенько позирует вместе со своей возлюбленной, но в этот раз предстал сам. Юрий сделал красивый снимок на закате, подставив ладони так, будто держит в них солнце. При этом он удивил уютным образом, отказавшись от гламурных костюмов и грима. На нем была серая толстовка с черной жилеткой, синие джинсы и белые кроссовки.

"Всем хорошего вечера! И пусть солнце согреет каждого!!", - обратился Горбунов к украинцам.

Пользователи обсудили увиденное, отреагировав на его пожелание:

"Очень красиво 🔥"

"Солнышко в руках 🔥"

"Классное фото👏 а что у вас за кроссы такие классные? ❤️"

"Спасибо и вам хорошего🔆"

Ранее мы рассказывали, Горбунов позабавил кадром с "любимой", оказавшейся не Осадчей. Шоумен с теплом отозвался о своем роскошном автомобиле - внедорожнике Range Rover, обняв машину сзади.

"Мое авто любит ласковое слово и объятия!", - подписал кадр Юрий, ничуть не переживая вызвать приступ ревности у супруги.

К слову, стоимость авто этой марки стартует в Украине с отметки в 3 992 477 грн (или 80 тыс. долларов). За топовую комплектацию придется отдать почти в два раза больше.

Напомним, счастливый Горбунов засветился на публике за ручку с красоткой Ребрик, Осадчая не одобрит: "Жду новых встреч"

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