Украинский шоумен и продюсер Юрий Горбунов попозировал на фоне римской достопримечательности

Соответствующее фото телеведущий без которого сегодня невозможно представить самое успешное вокальное шоу "Голос країни", разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Шоумен не отправился в путешествие по Италии, он просто на просто посетил итальянский ресторан в Киеве в выходной субботний апрельский день, а заодно сфотографировался на фоне мини-копии капитолийской волчицы.

Отметим, что это бронзовая скульптура, изображающая волчицу, вскармливающую молоком двоих младенцев — Ромула и Рема, легендарных основателей города Рима.

Горбунов был одет в толстовку с изображением Мона Лизы, жилетку джинсы и кроссовки, а лицо спрятал за солнцезащитными очками.

«Как будто в Риме побывал», - рассказал телеведущий.

Фолловеры оценили новое фото Юрия, меньше чем за полчаса они поставили почти 900 лайков. Среди тех, ко одарил Горбунова красным сердечком была певица надя Дорофеева.

«Такой стройняшка», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов похвастался успехами фильма "Скажене весілля-3", продюсером которого он является. Шоумен отметил, что фильм собрал в прокате миллион долларов. Это большой успех, особенно, учитывая тот факт, что премьера попала на карантин. На фото Горбунов позировал вместе с Олегом Винником, который также снимался в этом фильме.

Напомним, что Горбунов в парике показал, как отжигает за кулисами с лысым из «Квартал 95»: «Жека!»

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