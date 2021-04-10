Украинский шоумен и продюсер Юрий Горбунов попозировал на фоне римской достопримечательности
Соответствующее фото телеведущий без которого сегодня невозможно представить самое успешное вокальное шоу "Голос країни", разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Шоумен не отправился в путешествие по Италии, он просто на просто посетил итальянский ресторан в Киеве в выходной субботний апрельский день, а заодно сфотографировался на фоне мини-копии капитолийской волчицы.
Отметим, что это бронзовая скульптура, изображающая волчицу, вскармливающую молоком двоих младенцев — Ромула и Рема, легендарных основателей города Рима.
Горбунов был одет в толстовку с изображением Мона Лизы, жилетку джинсы и кроссовки, а лицо спрятал за солнцезащитными очками.
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«Как будто в Риме побывал», - рассказал телеведущий.
Фолловеры оценили новое фото Юрия, меньше чем за полчаса они поставили почти 900 лайков. Среди тех, ко одарил Горбунова красным сердечком была певица надя Дорофеева.
«Такой стройняшка», - пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что Юрий Горбунов похвастался успехами фильма "Скажене весілля-3", продюсером которого он является. Шоумен отметил, что фильм собрал в прокате миллион долларов. Это большой успех, особенно, учитывая тот факт, что премьера попала на карантин. На фото Горбунов позировал вместе с Олегом Винником, который также снимался в этом фильме.
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