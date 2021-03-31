Шоумен Юрий Горбунов растрогал милым признанием и неожиданным кадром

Как передает Politeka.net, 50-летний ведущий опубликовал свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показал "любимую".

Так, Горбунов с теплом отозвался о своем роскошном автомобиле - внедорожнике Land Rover Range Rover. Он пристроился сзади и обнял машину, закинув руки наверх.

"Мое авто любит ласковое слово и объятия!", - подписал кадр Юрий, ничуть не переживая вызвать приступ ревности у своей жены, тоже ведущей, Екатерины Осадчей.

К слову, стоимость авто этой марки стартует в Украине с отметки в 3 992 477 грн (или 80 тыс. долларов). За топовую комплектацию придется отдать почти в два раза больше.

Шутки шутками, но свою семью Горбунов обожает. Пара воспитывает 4-летнего сына Ивана, а недавно пользователи заподозрили Екатерину в очередной беременности.

Звезда позировала во время прогулки в синем спортивном костюме, накинув на плечи кремовую курточку. Девушка не скрывала замечательного настроения, одарив зрителей нежной улыбкой.

"Цвет настроения-синий!😍", "Катя, Кто вас так хорошо фотографирует?", "Межигорье", "Обожаю синий😍Вам идет🔥❤️", "Какая хорошая 😍 Невероятный цвет 🤤", "Синий тебе к лицу", "А она беременна или мне кажется?", - отреагировали пользователи.

Ранее мы сообщали, Горбунов похвастался успехами фильма "Скажене весілля-3", в котором снимался вместе с певцом Олегом Винником. По словам Юрия, киноработа собрала в прокате миллион долларов. Для роли ему пришлось изменить внешность, надев парик и приклеив усы.

На фото они с Олегом обнимались, делая жесты пальцами.

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