Украинский шоумен, телеведущий и продюсер Юрий Горбунов показал эксклюзивный кадр, сделанный за кулисами шоу «Липсинк батл»

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист решил поздравить своего коллегу, комика и звезду «Квартал 95» Евгения Кошевого с днем рождения. Как известно, 7 апреля, Кошевому исполнилось 38 лет. Звезды часто пересекаются на съемках, ведь оба работают на «1+1».

На эксклюзивном фото, которым поделился шоумен, Кошевой был радостным и восхищенным. Рядом с ним стоял еще один телеведущий «1+1» Руслан Сеничкин. Горбунов же позировал рядом с коллегами в образе Тины Кароль. Именно этот наряд и этот парик он примерял на шоу «Липсинк батл». Судя по фото, за кулисами съемок всегда очень весело.

«Жека! С днем рождения», - подписал фото телеведущий.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов похвастался успехами фильма "Скажене весілля-3", продюсером которого он является. Шоумен отметил, что фильм собрал в прокате миллион долларов. Это большой успех, особенно, учитывая тот факт, что премьера попала на карантин. На фото Горбунов позировал вместе с Олегом Винником, который также снимался в этом фильме.

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