Шоумен Юрій Горбунов зворушив милим зізнанням і несподіваним кадром

Як передає Politeka.net, 50-річний ведучий опублікував свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показав "кохану".

Так, Горбунов з теплом відгукнувся про свій розкішний автомобіль - позашляховик Land Rover Range Rover. Він прилаштувався ззаду і обійняв машину, закинувши руки наверх.

"Моє авто любить лагідне слово і обійми!", - підписав кадр Юрій, нітрохи не бентежачись викликати напад ревнощів у своєї дружини, теж ведучої, Катерини Осадчої.

До речі, вартість авто цієї марки стартує в Україні з позначки в 3 992 477 грн (або 80 тис. доларів). За топову комплектацію доведеться віддати майже в два рази більше.

Жарти жартами, але свою сім'ю Горбунов обожнює. Пара виховує 4-річного сина Івана, а нещодавно користувачі запідозрили Катерину в черговій вагітності.

Зірка позувала під час прогулянки в синьому спортивному костюмі, накинувши на плечі кремову курточку. Дівчина не приховувала чудового настрою, обдарувавши глядачів ніжною посмішкою.

"Колір настрою-синій!😍", "Катя, хто вас так добре фотографує?", "Межигір'я", "обожнюю синій😍вам личить❤❤️", "яка хороша 😍 неймовірний колір 🤤", "Синій тобі до лиця", "а вона вагітна або мені здається?", - відреагували користувачі.

Раніше ми повідомляли, Горбунов похвалився успіхами фільму "Скажене весілля-3", в якому знімався разом зі співаком Олегом Винником. За словами Юрія, кіноробота зібрала в прокаті мільйон доларів. Для ролі йому довелося змінити зовнішність, надівши перуку та приклеївши вуса.

На фото вони з Олегом обіймалися, роблячи жести пальцями.

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