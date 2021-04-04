Відомий український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показав спільне фото з дружиною Катею Осадчою в соцмережі Instagram

Фотознімок зроблений за лаштунками популярного вокального шоу на телеканалі 1+1 під назвою «Голос країни», передає Politeka.

"Сьогодні! Голос !! Останній тиждень перед прямими ефірами !!",- повідомив Горбунов.

У кадрі задоволений ведучий в синьому піджаку і сорочці в смужку обхопив за талію свою дружину Катю, яка вбралася в приталене плаття золотого кольору. Розкішний образ Осадча доповнила масивним оригінальним кольє і гладким волоссям, які струмували пасмами по спині.

Користувачі Мережі не могли пройти повз таку публікацію і залишили кілька коментарів під фото.

"Юра дивимося ви з Катею дуже красиві . Ми вас дуже любимо . Шолом вам повітряні поцілунки ",

"Дуже класні!👍 👍 👍 💖 ",- пишуть в мережі.

До слова, Горбунов і Осадча досить часто діляться з фоловерами радісними моментами зі свого сімейного життя.

Так, нещодавно Горбунов показав фото, на якому маленький Іван тримається за кермо автомобіля. Миле фото припало до душі шанувальникам Юрія.

"З таким водієм ТАТО спокійний! (поки мама не бачить)", - написав відомий телеведучий.

Нагадаємо, що Осадча, влаштувавши домашній ресторан, засвітила інтер'єр свого розкішного особняка: "Два паркани, камери і..."

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав забави з синочком, поки мама не бачить: "справжній мужчинка!"

Також Politeka писала, що "Одноока" Осадча без Горбунова похвалилася, як зустрічає весну на чужині: "Катя, везіть в Україну"