Известный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показал совместное фото с супругой Катей Осадчей в соцсети Instagram

Фотоснимок сделан за кулисами популярного вокального шоу на телеканале 1+1 под названием «Голос країни», передает Politeka.

«Сегодня! Голос !! Последняя неделя перед прямыми эфирами !!», - сообщил Горбунов.

В кадре довольный ведущий в синем пиджаке и рубашке в полоску обхватил за талию свою жену Катю, которая нарядилась в приталенное платье золотого цвета. Роскошный образ Осадчая дополнила массивным оригинальным колье и гладкими волосами, которые струились прядями по спине.

Пользователи сети не могли пройти мимо такой публикации и оставили несколько комментариев под фото.

"Юра смотрим вы с Катей очень красивые . Мы вас очень любим . Шлем вам воздушные поцелуйчики ",

"Очень классные!👍👍👍💖", - пишут в сети.

К слову, Горбунов и Осадчая довольно часто делятся с фолловерами радостными моментами из своей семейной жизни.

Так, недавно Горбунов показал фото, на котором маленький Иван держится за руль автомобиля. Милое фото пришлось по душе поклонникам Юрия.

"С таким водителем папа спокоен! (пока мама не видит)", - написал известный телеведущий.

Напомним, что Осадчая, устроив домашний ресторан, засветила интерьер своего роскошного особняка: "Два забора, камеры и..."

Как сообщала Politeka, Горбунов показал забавы с сыночком, пока мама не видит: "настоящий мужчинка!"

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