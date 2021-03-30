Шоумен і актор Юрій Горбунов опублікував яскраві фото і поділився радісною звісткою

Як передаает Politeka.net, 50-річний чоловік телеведучої Катерини Осадчої поділився у своєму мікроблозі в Instagram серією знімків, зроблених під час зйомок нового українського фільму "Скажене весілля-3", який нещодавно вийшов у прокат.

На одному з кадрів Горбунов постав разом зі співаком Олегом Винником, який також знявся в кіно. Шоумен в сценічному образі, з довгою шевелюрою і пишними вусами, обійняв того за плечі.

У підписі Горбунов розповів про неймовірний успіх фільму:

"Чи Думали ми, в перший знімальний день "Скаженого весілля-3", що зберемо 1 млн. доларів? Ми тоді ще не знали, що історія з короною так затягнеться, що коли ми вийдемо в прокат, будуть 50% обмеження для кінозалів, а Львів, Київ і багато інших міст потраплять в червону зону. А Мій рідний Івано-Франківськ через локдаун взагалі фільм не побачить. Просто кожен намагався чесно виконувати свою роботу! Упевнений, ми це і далі будемо робити! Продовження слід! Низький уклін всім творцям фільму".

Однією з перших пост оцінила телеведуча Леся Нікітюк, яка залишила в коментарях купу смайликів у вигляді оплесків.

Інші користувачі також приєдналися до обговорення:

"Фільм СУПЕР 👍, більше б таких фільмів. Дякую"

"Низький уклін Вам за черговий шедевр, в українському кінематографі!!! 👏 ❤ ️ ждем чекаємо продовження!!! 🙏🤩👌"

"Спасибі за гарне кіно і відмінний настрій. Не зупиняйтеся😍"

"Супер, я вас обожнюю!!!😍😂🔥"