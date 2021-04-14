В Сети до сих горячо обсуждают первую встречу Тины Кароль с возможной будущей "свекровью"
Как передает Politeka.net, фанаты в Инстаграм с теплом вспоминают трогательный момент, произошедший в прошлом году в эфире "Голосу країни". Тогда произошло незапланированное знакомство Кароль с мамой Дана Балана, Людмилой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Тине и Дану уже давно приписывают роман, поэтому встреча со "свекровью" прошла очень волнительно.
Организаторы проекта пригласили Людмилу принять участие в выпуске с нокаутами - об этом не знал даже ее сын. Людмила, являясь известной певицей у себя на родине, исполнила зажигательную композицию, а после произнесла трогательную речь об объятиях:
"Каждому из нас, если хочет быть счастливым, надо обниматься хотя бы 20 раз в день по-минимуму 20 секунд".
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После этих слов к ней подбежала расстаявшая Кароль с глазами на мокром месте. Женщины обнялись и обменялись комплиментами.
Но на этом знакомство не закончилось. Людмила на вопрос, верит ли она в отношения ее сына с Кароль заявила, что не знает, как будет дальше, но на всякий случай подготовила украинскую свадебную песню, которую поют в тот момент, когда невесте снимают фату. После этих слов из зала начало доноситься: "Горько!".
"Прошёл ровно год с того самого выпуска, который покорил сердца тысячи людей 🥺😻 Невероятные эмоции💜", - подписал кадры автор поста.
Пользователи предались ностальгии в комментариях:
"До сих пор этот выпуск пересматриваю😍🔥❤️"
"Мы семьёй это видео пересмотрели раз 50.🔥"
"Какие сладуны 😍"
"Лучший Голос 10! Эмоции зашкалили! Такого накала уже никогда не будет"
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