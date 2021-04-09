Популярное шоу "Голос країни" продолжает радовать поклонников певцов и молодых исполнителей интересными открытиями и захватывающими сюжетами развития взаимоотношений на сцене

Как передает Politeka.net, в соцсети Инстаграм сужествует огромное количество пабликов, которые следят за творчеством знаменитостей, одним из таких является фан-аккаунт "dantinfan", в котором разместили видео как Дан Балан смотрит на объятия Тины Кароль с молодым исполнителем Денисом Потреваевым, (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

На видео Тина подходит к Денису, и они обнимаются, при этом Денис смотрит на Дана, который провожает Тину жадным взглядом. Взгляды мужчин встречаются... Видно, что Дану Балану не все равно что Кароль обнимает другой мужчина, тем более, что перед этим Дан раскритиковал Дениса.

На фоне слухов о романе, который подогревают сами артисты, видео как нельзя лучше демонстрирует ревность Балана. В ролике звучит знаменитый трек Yasmin Levy "La Alegria".

Поклонники прокомментировали увиденное:

"Они сожрали друг друга 😂😂", "👍👍👍👍👍👍🤗🤗🤗🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Это очень интересный момент. Дан раскритиковал Дениса, а тот обнимает Тину, видит реакцию Дана и ещё сильнее и дольше обнимает... Вот она мужская месть😂", "Его женщина 😍💜💜😍", "Ревнует значит любит .Но Дана Тина так не обнимает😢😢😢", "Eще какая ревность!🔥", "Ревнивый мужчина так не смотрит...Дану даже неловко на них смотреть 😉💜", "Такую красивую и талантливую как Тина, любой бы ревновал", "Взгляд того і того це просто 😍", "Он такой ревнивый 😍😍😍😍🔥".

Напомним, что Кароль вызвала шок, показав своего "хорошего парня", это новый этап: "Посвящается Поляковой..."

Как сообщала Politeka, Кароль в расстегнутом платье устроила истерику, смутив даже Потапа и Влада Яму: "Скоро Балан примчится на разборки"

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