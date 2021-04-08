Певица Тина Кароль устроила переполох в Сети интригующими кадрами

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, заставив публику томиться в ожидании "взрыва" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Кароль пообещала показать своего "Хорошего парня" - новый хит, премьера которого состоится 9 апреля.

"Завтра... #тинахорошийпарень", - говорится в подписи.

На кадрах томная Тина, вооружившись косметическим карандашом, рисует себе над верхней губой тоненькие усы, чем только раззадорила публику.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые понадеялись, что увидять в ее новой работе Дана Балана - молдавского певца, экс-тренера "Голоса країни", с которым Тине приписывали роман.

"Это усы или контуринг губ?"; "Мы ждали *экси-пэкси, а тут рядовой райн😄👌"; "Любовь ❤️❤️❤️"; "Неожиданно, однако! 😂"; "Ух... брутальность))🔥"; "До мурашек🔥 Ждём с нетерпением❤️"; "Эм... Ничего непонятно, но ооочень интересно🔥"; "так ты и есть тот хороший парень?😁🤩" - "сама для себя,а почему бы и нет?🤭"; "Тина с усами😱Верните мои мысли обратно😂"; "Ждали хорошего молдавского парня, получаем Завадюка хахахаха😂"; "А в чем прикол ?)) красивая женщина и красивая песня. Зачем из себя парня лепить 🥴".

Ранее мы рассказывали, Дан Балан, появившись в нокаутах на "Голосі країни 11", закружил Тину Кароль в страстном танце под песню одного из участников.

"Тина, я помню, как я сидел на этом месте и смотрел на тебя. Это прекрасные воспоминания. Ощущение, будто я вернулся к себе домой", - поделился впечатлениями певец, вернувшись только на один эфир.

Напомним, что Дан Балан удивил сходством со своим "малышом", рассекреченным на "Голосі країни": "Счастлив, как никогда"

Как сообщала Politeka, Дан Балан вызвал фурор появлением на публике, окончательно затмив Винника: «Был на высоте…»

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